"İsrail'de ateşkes oylanıyor" iddiası

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağı bildirildi.
İsrail'in devlete bağlı yayın kuruluşundaki habere göre; söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.
Haber, ismini açıklamak istemeyen bir İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19.00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.