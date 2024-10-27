İsrail'de büyük panik: Kamyonlu saldırı iddiası!

İsrail'de Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Glilot semtinde bir kamyon, otobüs durağına çarptı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir 'terör saldırısı' olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.





KAMYON ŞOFÖRÜ VURULDU

Haaretz'in aktardığına göre, İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davud Yıldızı) yapılan açıklamada 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yararlıların çoğunun kamyonun altında kaldığı ve kamyon şoförünün polis tarafından vurulduğu belirtildi. Habere göre, yaralılardan 24'ü hastaneye kaldırıldı.





Times of Israel ise yaralı sayısının 24 olduğunu aktardı. 6 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.





'YARALILARIN ÇOĞU YAŞLI'

Yerel basın, yaralıların çoğunun bir müzeyi ziyaret etmek üzere otobüsten inen yaşlı vatandaşlar olduğunu kaydetti.





Glilot semti, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının yanı sıra aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat birimlerine ev sahipliği yapıyor.