İsrail'de büyük şok: 6 İsrailli rehine Refah'ta ölü bulundu

İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre onlarca İsrailli protestocu bu sabah, esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma talep ederek sokaklara çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli esirlerin yüzlerinin bulunduğu pankartları taşıyan göstericiler Rehovot'taki önemli bir kavşağı kapattı. Protestocular İsrail polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

BIDEN: HAMAS BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Yıkıldım ve öfkeliyim. Hersh Goldberg-Polin'i güvenli şekilde sevdiklerine kavuşturabilmek için durmaksızın çalıştım. Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" dedi. Biden geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ANLAŞMA LİSTESİNDEYDİLER

İsrailli bir kaynak ise, rehinelerle ilgili Haaretz gazetesine konuştu. Kaynak, "Gazze'de cesetlerine ulaşılan altı rehineden üçü şu anda müzakere edilmekte olan rehine serbest bırakma-ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacaktı" dedi. Açıklamasının devamında, “Temmuz başında teslim edilen listelerde yer aldılar. Onları canlı olarak geri getirmek mümkündü” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 11 aydır Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze'deki İsrailli rehineler için yeterince mücadele vermemekle eleştirilirken, ordudan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail ordusu, Refah şehrinin altındaki bir tünelde Hamas'ın elinde bulunan altı rehinenin cesedine ulaştığını bildirdi.Beyaz Saray, hayatını kaybeden rehineler arasında İsrail asıllı Amerikalı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğunu açıklarken, Polin'in ailesi de açıklamayı doğruladı. İsrail ordusu, hayatını kaybeden Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cesetlerinin de İsrail'e getirildiğini bildirdi.The Guardian'ın aktardığına göre; rehinelerin ölüm haberi İsrail'de bomba etkisi yaparken, Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek. Halka ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" denildi.7 Ekim saldırılarının ardından Hamas 251 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerin bir kısmı Kasım ayındaki anlaşmayla serbest bırakılmış, 8'i İsrail tarafından kurtarılmıştı. Şimdiye kadar 37 rehinenin cansız bedenine ulaşıldı. Hamas'ın elinde hâlâ 97 rehine olduğu belirtiliyor.Kaynağa göre, rehinelerin serbest bırakılması için önerilen ve son günlerde tartışılan anlaşmaya göre Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi ve Carmel Gat'ın anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılması gerekiyordu. Goldberg-Polin elindeki yaralanma nedeniyle, Carmel ve Eden ise kadın oldukları için serbest bırakılacaktı.