İsrail'de eski bakandan 'iç savaş' uyarısı: 'Kehanet değil, gerçekçi sözler'

AA'nın aktardığına göre, 'İsrail'de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu' kaydeden Benny Gantz, "Burada bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum" ifadelerini kullandı.
CUMHURAŞKANI HERZOG DA 'İÇ SAVAŞ' UYARISINDA BULUNMUŞTU
Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan 'yargı reformu'na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bırakırken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'iç savaş' uyarısında bulunarak, krizin aşılması için bir 'Halk Tasarısı' önermişti. Fakat bu tasarı, Netanyahu liderliğindeki koalisyon tarafından reddedilmişti. Netanyahu, Cumhurbaşkanı'nın sunduğu tasarının, 'mevcut statükoyu devam ettirdiğini' belirtmişti.
Ne olmuştu?
Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu 'yargının bağımsızlığına müdahale' olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.
Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
Ülkedeki en yüksek yargı mercii İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip. Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.
Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.