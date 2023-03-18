Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de eski bakandan 'iç savaş' uyarısı: 'Kehanet değil, gerçekçi sözler' /18 Mart 2023 15:55

İsrail'de eski bakandan 'iç savaş' uyarısı: 'Kehanet değil, gerçekçi sözler'

Eski İsrail Savunma Bakanı Gantz, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayacak düzenlemesine karşı devam eden protestolara işaret ederek, "Burada bir iç savaş çıkmasından korkuyorum" dedi.

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İsrail eski Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, sosyal medya hesabından, Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlamaya yönelik düzenlemesine karşı 10'uncu haftayı geride bırakan ve gittikçe artan gösterilere ilişkin açıklamada bulundu.

AA'nın aktardığına göre, 'İsrail'de kimsenin iç savaşı istemeyeceğini ancak gidişatın kötü olduğunu' kaydeden Benny Gantz, "Burada bir iç savaş çıkmasından korkuyorum. Bunlar öfkeden kaynaklanan kehanetler değil, gerçekçi sözler. Halkımın içinde yaşıyorum ve nasıl parçalandığımızı görüyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURAŞKANI HERZOG DA 'İÇ SAVAŞ' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan 'yargı reformu'na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bırakırken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'iç savaş' uyarısında bulunarak, krizin aşılması için bir 'Halk Tasarısı' önermişti. Fakat bu tasarı, Netanyahu liderliğindeki koalisyon tarafından reddedilmişti. Netanyahu, Cumhurbaşkanı'nın sunduğu tasarının, 'mevcut statükoyu devam ettirdiğini' belirtmişti.

Ne olmuştu?

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu 'yargının bağımsızlığına müdahale' olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip. Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.
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