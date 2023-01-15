İsrail'de hükümet karşıtı protestoya 80 bin kişi katıldı

İsrail’de, Tel Aviv kentinde toplanan on binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti. İki haftadır cumartesi günleri devam eden ve bu hafta Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, İsrail polisine göre yaklaşık 80 bin İsrailli katıldı.







Göstericiler Netanyahu ve Filistinlilere yönelik ayrımcı açıklamaları ve ırkçı politikalarıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi hükümet üyelerine tepki gösterdi. Gösterilerde ayrıca Netanyahu hükümetinin 'yargı zayıflatma' girişimleri de protesto edildi.





'TÜM YASAL YOLLARLA SAVAŞACAĞIZ'

Gazete Duvar'da yer alan habere göree, meydanda Netanyahu’yu 'suçlu Başbakan' olarak nitelendiren pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırarak, "İsrail diktatörlük değildir", "Netanyahu tehlikeli, yozlaşmış ve ırkçıdır" ve "Ben-Gvir ve Smotritch bir felaket" sloganları attı. Muhalif siyasetçilerin de yer aldığı gösterilere, eski savunma bakanı Benny Gantz da katıldı. Burada kalabalığa seslenen Gantz, "Bir darbeyi önlemek için mecliste ve sokaklarda, tüm yasal yollarla savaşacağız" ifadelerini kullandı.







Gösterilere, daha az sayıda olmakla birlikte bu hafta Batı Kudüs ve Hayfa kentlerindeki İsrailliler de katıldı. Binlerce protestocu, Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı Rezidansı ile Başbakan Benyamin Netanyahu’nun resmi konutu önünde toplandı.





'BUNA KARŞI SUSMAYACAĞIZ'



Batı Kudüs'teki gösteriye katılan İsraillilerden soyadını açıklamak istemeyen 24 yaşındaki Michael, hükümetin yeni yargı düzenlemesiyle 'Yüksek Mahkeme'nin otoritesini yok etmeye çalıştığını' söyledi. Michael, "Hükümetin geçirmeye çalıştığı yargı reformunun tamamen absürt olduğunu düşünüyorum. Demokrasinin yargıçlara ve herkesin hakkını savunacak Yüksek Mahkeme üyelerine ihtiyacı vardır" görüşünü paylaştı.





Göstericilerden 25 yaşındaki Şaron da yüksek yargının 'koalisyon hükümetinin elinde olmaması ve tarafsız kalması' gerektiğini aktardı. "(Yargı) Önyargılara sahip kişilerden oluşmamalı. Hükümet, yargı sistemini kontrol etmek için kendi seçtiği kişileri buraya getirmek istiyor. Biz buna karşı susmayacağız" diye konuştu.





YARGI REFORMUNUN GETİRECEKLERİ

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açıyor. Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak’ta, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının yargıçların seçimi üzerindeki etkisini azaltan ve Meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasına izin veren bir yasa planladıklarını duyurmuştu.





Yeni yargı planına göre, koalisyon hükümeti, yargı mensuplarını atama komitesinde şu an 9 olan üye sayısını 11’e çıkaracak ve bu üyelerin 7’sini kendisi seçecek. Bu üye çoğunluğu, hükümetin, yargıçların atanmasında tek söz sahibi olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Netanyahu hükümetinin, daha önce yolsuzluktan hüküm giymiş koalisyon ortağı Arye Deri'nin bakan olarak görev yapmasına izin veren tartışmalı yasayı onaylaması da kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.





İSRAİL SİYASİ TARİHİNİN 'EN AŞIRI SAĞCI' HÜKÜMETİ

İsrail'de yeni Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurduğu yeni hükümet 29 Aralık 2022'de Meclis'ten güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen ortaklara sahip yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihinin 'en aşırı sağcı' hükümeti olarak değerlendiriliyor.