Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de hükümete parlamento onayı geldi /17 Mayıs 2020 17:38

İsrail'de hükümete parlamento onayı geldi

İsrail'de Kasım 2018'de patlak veren ve üç seçimdir devam eden hükümet krizi aşıldı. Başbakan Benyamin Netanyahu ile eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti İsrail meclisinden onay aldı. Netanyahu ve Gantz dönüşümlü olarak başbakanlık yapacak.

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İsrail’de Kasım 2018’den bu yana devam eden hükümet krizi, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile kurduğu hükümetin Knesset’den onay almasıyla son buldu. Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi Meclis’te zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yemin töreninden önce Netanyahu’nun konuşması sırasında muhalefet sıralarında, hakkındaki yolsuzluk davasına atıfta bulunularak, “rüşvet, dolandırıcılık, güveni boşa çıkarma” sesleri yükseldi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri, konuşması sırasında sık sık Netanyahu’ya itiraz etti.

İsrail Başbakanı konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgelerin “ilhak” edilmesi gerektiğini ve bu adımın bölgeye “barış getirebileceğini” iddia ederken, Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf Caberin, “İşgal ve ırkçılıkla barış olmaz” diyerek Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Netanyahu-Gantz koalisyonu, 34 bakanlıkla İsrail tarihinde en fazla bakanlığın bulunduğu hükümet oldu.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Kasım 2018’de İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırının ardından varılan ateşkese tepki göstererek ortağı olduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa etmişti. Bu gelişme üzerine giderek zayıflayan Netanyahu koalisyonu Aralık 2018’de erken seçim kararı almıştı.

Ülkede biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül’de olmak üzere geçen yıl iki ayrı erken seçim yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşabilmişti. Eylüldeki seçimin ardından da hükümetin kurulamaması üzerine İsrail’de halk, 2 Mart’ta yeniden sandık başına gitmişti. Netanyahu’nun liderliğindeki Likud partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz lideri Gantz, 2 Mart’taki seçimin ardından rakibi olan Netanyahu ile koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı. Bunun üzerine Yeş Atid ve Telem Partisi, ortağı olduğu Mavi-Beyaz İttifakından ayrılmıştı.
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