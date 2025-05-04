Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de kırmızı alarm: Husiler, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu /04 Mayıs 2025 10:36

İsrail'de kırmızı alarm: Husiler, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu

İsrail Ordusu, Yemen’de Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’na düştüğünü duyurdu. İsrail medyası yaralanan kişilerin olduğunu duyurdu. Füzenin isabet anına dair görüntüler paylaşıldı.

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İsrail Ordusu (IDF) Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan füzeyi düşürme girişimlerinin başarısız olduğunu ve füzenin Ben Gurion Havaalanı’na düştüğünü açıkladı. İniş ve kalkışlara kapatılan havalanından dumanların yükseldiği belirtilirken İsrail polisi söz konusu dumanların kaynağını ve füzelerin etkisini araştırmayı sürdürüyor. Yetkililer hafif yaralı kişiler olduğunu belirtiyor.

BAZI ŞARAPNELLER ŞEHİR MERKEZİNE DÜŞTÜ
Halktv'de yer alan habere göre öte yandan havalanının yanı sıra bazı şarapnellerin de şehir merkezine düştüğü öğrenildi. duyurdu. IDF detayların incelenmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü de açıkladı. Yemen’deki Husiler dün de İsrail’e bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ancak IDF bu füzeleri hedeflerine ulaşmadan düşürdüğünü açıklamıştı.

IDF TÜRKÇE'DEN AÇIKLAMA
İsrail Ordusu Türkçe hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Füzeyi imha etme çabaları gerçekleşti, Ben Gurion Havalimanı bölgesine bir düşüş tespit edildi. Olay inceleniyor" dendi.
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