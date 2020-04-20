Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de koalisyon için anlaşmaya varıldı: İşte ortaklar... /20 Nisan 2020 21:34

İsrail'de koalisyon için anlaşmaya varıldı: İşte ortaklar...

İsrail'de bir süredir devam eden hükümet oluşturma çabalarında sona gelindiği ve Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın koalisyon için el sıkıştığı ifade edildi.

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İsrail'de Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.

sol.org.tr'de yer alan haber göre İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifak lideri Benny Gantz ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

Netanyahu ile Gantz'ın "acil" koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştığı böylelikle ülkenin bir yıl içinde dördüncü kez erken seçimlere gitmeyeceği duyuruldu.

Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'ndan yaplan ortak açıklamada Netanyahu ile Gantz'ın "acil bir ulusal hükümet kurmak için anlaşmaya imza attığı" belirtildi.

Anlaşmaya göre Netanyahu'nun Ekim 2021'e kadar başbakanlık görevini sürdürmesinin beklendiği, bu tarihten itibarense Gantz'ın başbakanlığı devralacağı belirtildi. Gantz'ın Ekim 2021'e dek Savunma Bakanlığı görevini yürüteceği ifade edildi.
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