Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'de koalisyon Yüksek Mahkemeye yapılan başvuru ile ortada kaldı /05 Mayıs 2020 09:22

İsrail'de koalisyon Yüksek Mahkemeye yapılan başvuru ile ortada kaldı

Yüksek Mahkemenin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın yaptığı koalisyon hükümeti anlaşmasının kaderini belirleyecek kararını, perşembe günü vermesi bekleniyor.

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İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu görüştü.

Muhalefetteki partilerin "Netanyahu-Gantz koalisyon anlaşmasının yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle yaptığı başvurunun duruşması, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme binasında yapıldı.

İsrail televizyonlarında canlı yayınlanan duruşmaya Yüksek Mahkemenin 11 hakiminin yanı sıra Netanyahu'nun ve başvuruyu yapan grupların avukatları katıldı.

Yüksek Mahkeme dün de hakkında dava açılması nedeniyle Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmasına yapılan itirazları görüşmüştü.

Mahkemenin, İsrail tarihinde en uzun başbakanlık görevini yürüten ve 10 yılı aşkın süredir aralıksız bu koltukta oturan Netanyahu'nun siyasini geleceğini belirleyecek her iki itiraza ilişkin kararını perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Yerel basın, Yüksek Mahkemenin her iki başvuruyu da reddederek Netanyahu'nun başbakanlığı ve Netanyahu-Gantz koalisyonunun önünü açacağının beklendiğini yazdı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak'ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Ülkede 2 Mart'ta yapılan erken seçimleri Netanyahu'nun partisi Likud 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndererek önde tamamlamıştı.

Netanyahu ile Gantz, 20 Nisan’da koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı
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