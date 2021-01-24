Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'de Kovid-19'un yeni mutasyonu ortaya çıktı /24 Ocak 2021 10:00

İsrail'de Kovid-19'un yeni mutasyonu ortaya çıktı

İsrail'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı açıklandı.

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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Askeri İstihbarat Şubesi'nin (AMAN) hazırladığı raporda, İsrail'de tespit edilen virüsün yeni mutasyonunun çok daha hızlı yayılabileceği belirtildi.

Raporda, Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ya da aşılanmış olsalar da tüm yurt dışından gelenlerin yeniden karantina altına alınması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulandı. 

Çeşitli ülkelerde Kovid-19'un yeni mutasyonlarına rastlandığına işaret edilen raporda, bunları kontrol etmenin oldukça zor olduğunun altı çizildi. 

Gazetenin haberinde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonun yaygınlaşması nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iki hafta süreyle geliş gidişlere kapatılması konusunu görüşeceği aktarıldı. 
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