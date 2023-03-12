İsrail'de Netanyahu'nun 'yargı darbesi'ne karşı protestolar sürüyor

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin onuncu haftasında da ülke genelinde meydanlara indi. Netanyahu öncülüğündeki ırkçı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı özellikle her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel olarak gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların onuncu haftasında yine sokaklardaydı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.







Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımın gerçekleştiği Tel Aviv’de on binlerce protestocu, konuşmaların yapıldığı miting alanına dönüşen Kaplan Caddesi'nde Hükümet Kompleksi önünde toplandı.







Kadın hakları savunucuları da, Kanadalı yazar Margaret Atwood'un 1985 yılında basılan aynı adlı distopik romanından uyarlanan 'The Handmaid's Tale' kostümleri ile Tel Aviv'de bir araya geldi.







İsrail'in farklı sivil toplum örgütlerinden ve çeşitli sektörlerden temsilciler, meydanda kurulan sahnede demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Göstericiler de sık sık "Demokrasi" ve hükümete hitaben "Utanın!" sloganları attı.







Gösteri alanında Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde sık sık kullanılır hale gelen, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlara yer verilirken, "Demokrasiye açılan savaş" ve "Yargının bağımsızlığını koruyun" gibi hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren dövizler taşındı.







Netanyahu'nun hükümet koalisyonunda yer alan ırkçı politikalarıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de protestocuların hedefindeydi. Çok sayıda protestocu, Ben-Gvir ve Smotrich aleyhinde yazılmış dövizler ve karikatürler taşıdı.







Tel Aviv mitingindeki protestocular arasında, ırkçı partilerin yer aldığı hükümet koalisyonunun, Filistinlilere karşı ırkçı politikalarına karşı çıkan aktivistler ile kadın hakları konusunda tehdit oluşturduğuna inanan aktivistler de yer aldı.







Önceki başbakan ve muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) partisinin lideri Yair Lapid, gösterilere ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde katıldı. Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birüssebi'de 10 binden fazla harika protestocuyla birlikteyiz, ülkemiz için savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.







Ülke genelindeki protestolar İsrail basınının en fazla öne çıkan gündem maddesini oluştururken, Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun "yargı darbesine" karşı mücadele için Tel Aviv ve Hayfa'da "dev gösteriler" düzenlendiğini yazdı.

