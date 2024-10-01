İsrail'de Netanyahu'ya destek, Hizbullah saldırılarının ardından arttı

İsrail Kanal 12 televizyonunun Pazar gecesi yayımladığı kamuoyu yoklamasına göre, genel seçim yapıldığı takdirde Netanyahu'nun partisi Likud en çok sayıda sandalyeyi kazanıyor.



Ankete göre, Netanyahu tek başına iktidar olabilecek bir çoğunluk alamıyor.



Rakip partilerin daha çok sayıda milletvekili çıkaracağı, Netanyahu'nun ancak bir koalisyon hükümeti kurabileceği görülüyor.



Netanyahu'nun siyasi rakibi Gideon Saar da Pazar günü koalisyon hükümetine katıldı. Bu adımın Netanyahu'yu güçlendirmesi bekleniyor.



Netanyahu "Birlikte omuz omuza çalışacağız ve savaşın veriliş biçimini etkileyen toplantılarda yardımını isteyeceğim" dedi.



Saar'ın savaşın gidişatını belirleyen Savaş Kabinesi'nde bir koltuğu olması öngörülüyor.



Saar'ın dört milletvekiline sahip partisinin de koalisyona katılmasıyla, hükümet 120 sandalyeli parlamentoda, 68 milletvekilinin desteğine sahip oldu.



Geçtiğimiz haftalarda, Yoav Gallant'ın yürüttüğü savunma bakanlığı pozisyonunun Saar'a verileceği dedikoduları gündemdeydi.



Ancak, İsrail Hizbullah'a karşı büyük saldırılara girişmişken bu hamleden vazgeçilmiş gibi görünüyor.



Netanyahu hükümetinin yeni görüntüsü, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'in de gücünü zayıflatacak olması açısından dikkat çekiyor.



Aşırı sağcı bakan birçok kez, Gazze ateşkesi, rehine anlaşması başlıklarında Netanyahu'yu tehdit etmiş ve koalisyonu bozma tehdidinde bulunmuştu.



Koalisyon, Ben Gvir'in Yahudi Gücü partisinden altı milletvekilinin desteği olmadan da ayakta kalabiliyor ve bu durum Netanyahu'ya daha büyük bir manevra alanı sağlayabilir.



Bir zamanlar Likud'un yükselen yıldızı olarak görülen Saar, Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla mücadele ederken görev yapmaması gerektiğini söyleyerek, başbakanın en büyük karşıtlarından birine dönüşmüştü.



Saar, koalisyon hükümetine katılma kararını birliği güçlendiren bir vatanseverlik hamlesi olarak göstermeye çalıştı.



Ancak İsrailli yorumcuların kendi çıkarlarına göre hareket ettiği suçlamalarına da maruz kaldı.



Yedioth Ahronoth gazetesinden köşe yazarı Sima Kadmon "Saar'ın hükümete katılma kararı kesinlikle Netanyahu'nun gitmesi gerektiğini düşünen çok sayıda kişiye acı bir darbe oldu." diyor.



Kadmon, Saar'ın hamlesiyle "İsrail'in şu ana dek görev yapmış en kötü hükümetinin istikrar kazanacağını" ve seçim tarihi olan Ekim 2026'nın şimdi daha gerçekçi bir tavkim gibi gözüktüğünü de savundu.