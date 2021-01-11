İsrail'de Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Mavi ve Beyaz lideri Gantz, Netanyahu'ya karşı koalisyon çağrısında bulundu.





İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Mavi ve Beyaz lideri Beni Gantz, merkez sağ partilere "Birleşip Bibi'yi eve gönderelim" çağrısında bulundu.





Netanyahu'nun Savunma Bakanı Beni Gantz, Netanyahu'ya karşı merkez sağ partilerin liderlerini, Netanyahu'nun yerine kendisini aday göstermeleri için 23 Mart seçimleri öncesinde birleşmeye çağırdı.





Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde basına seslenen Gantz, koronavirüs krizini Netanyahu ile birlik hükümetine girmenin nedeni olduğunu söyleyerek "İktidardan indirmeye söz verdiğim adamın elini sıktım... çünkü İsrail savaşta ve ben onun askeriyim, her şeyden önce yanılmışım... Beni ve sizi kandırdı" dedi.