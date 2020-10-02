İsrail'de Netanyahu'yu kızdıracak istifa

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Netanyahu’ya güvenmediğini söyleyen Zamir, Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in Koronavirüs krizini bitirebileceğini inanmadığını söyledi.





Turizm Bakanı Asaf Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını ilettiğini duyurdu.





Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım" ifadelerini kullandı.





Partisine ve Gantz'e sadık kalacağını söyleyen Zamir, Netanyahu başbakan olduğu sürece İsrail'in Koronavirüs krizini bitirebileceğini inanmadığını yazdı.





Siyah Bayrak: Cesur bir adım









Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.





Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis'te yapılan oylamada kabul edilmişti.