Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de Netenyahu karşıtı gösteriler sürüyor /26 Eylül 2020 22:19

İsrail'de Netenyahu karşıtı gösteriler sürüyor

İsrail'de başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine düzenlenen gösteriler devam ediyor.İsrail'de vatandaşlar, Başbakan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

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Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı.Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganları attı.

POLİS SIK SIK ANONS YAPTI

Bazı göstericiler “Suç başbakanı” yazılı tişörtler giyerken, “Demokraside hasta olmak diktatörlükte sağlıklı olmaktan iyidir” yazılı pankart dikkati çekti.Gösterinin yapılacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, göstericilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık anons yaptı.Bazı göstericilerin sosyal mesafe kurallarına uymak için yanlarında şerit getirdiği göze çarptı.İsrail’de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti. 
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