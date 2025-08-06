İsrail'de, Gazze işgalini bölgenin tümüne yaymak isteyen hükümet ile ordu arasında ayrılık yaşanıyor.



Başbakan Benyamin Netanyahu, 23'üncü ayına giren savaşta operasyonların genişletilmesini, mülteci kampları gibi Gazze Şeridi'nde şu ana dek karadan girilmeyen az sayıdaki bölgeyi de kapsamasını istiyor. İsrail medyasına göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise bu plana "operasyonel nedenlerle" karşı çıktı.



Konu dün, Netanyahu, Zamir ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı üç saatlik toplantıda ele alındı. Zamir'in burada, işgali genişletmenin "tuzağa yürümek anlamına geleceğini" söylediği aktarıldı. Medyaya sızan haberlere göre Zamir ayrıca, böylesi bir adımın hayatta olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 rehineyi riske atacağı uyarısını da yaptı.



Reuters'a bilgi veren üç İsrailli yetkiliye göre bu, halihazırda ülke içinde ve uluslararası alanda baskı altında kalan Netanyahu için karşı karşıya olduğu yeni bir gerilime işaret ediyor.



Tartışmayı doğrulayan açıklama ise bizzat Savunma Bakanı Israel Katz'dan geldi.



Katz, X hesabından, "Kendi pozisyonunu uygun ortamlarda ifade etmesi Genelkurmay Başkanı'nın hakkı ve görevidir" derken, hükümetin kararlarının ordu için bağlayıcı olduğu vurgusunu yaptı.



Katz, "Bir kez karar verildiğinde, İsrail ordusu bunu kararlılık ve profesyonellikle uygulayacaktır" dedi.



Netanyahu'nun savaşın seyrine dair planları için yarınki güvenlik kabinesi toplantısında son onayı arayacağı belirtiliyor.



İsrail ordusu halihazırda Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini kontrol ediyor.