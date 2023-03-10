Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de protestolar sokağa taştı /10 Mart 2023 08:21

İsrail'de protestolar sokağa taştı

İsrail'de on binlerce kişi, Netanyahu hükümeti tarafından önerilen yargı reformunu protesto etmek için yine sokaktaydı.

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Başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yapılan gösterilere katılım giderek artarken, son yapılan anketlerde ise İsraillilerin yüzde 66'sının söz konusu reform planına karşı çıktığı belirtildi.

Bugün yapılan gösterilerde de geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi emniyet güçleri ile eylemciler karşı karşıya geldi. Şehir merkezindeki otoyolu çift yönlü trafiğe kapatan kalabalığa polis müdahale etti. Birçok kişi gözaltına alındı.

Havaalanına giden yolları kapattılar

Özellikle göstericilerin Tel Aviv Havaalanına giden yolları kapatması sonucu ise Roma'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanan Netanyahu'nun, Kudüs'ten Tel Aviv'e helikopterle geçmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Aşırı sağcı hükümetin yargı reformuna eleştiri

Öte yandan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, tartışmalı yargı reformunu Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerliyor.

Netanyahu, düzenlemelerin hükümet organları arasındaki dengeyi yeniden sağlayacağını ve iş dünyasını canlandıracağını savunurken, ekonomistler ve hukuk uzmanları ise bu değişikliklerin İsrail'i izole edeceğini, ekonomiye zarar vereceğini ve yargı bağımsızlığını zayıflatacağını söylüyor.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurdu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.
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