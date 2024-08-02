Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de sirenler çalıyor: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı /02 Ağustos 2024 09:45

İsrail'de sirenler çalıyor: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e yaklaşık 60 adet füze fırlattı. İsrail'in Shlomi bölgesinde roket saldırısı uyarı sirenleri çalarken, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi de füzelere karşılık verdi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e 25 adet füze fırlattı. Lübnan'ın güney bölgesinden fırlatılan füzelerin görüntüleri cep telefonu kamerasına kaydedildi.

FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI

Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesini hedef alıyor. Hizbullah, yoğun bir füze saldırısı başlattı. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.

İsrail'in Shlomi bölgesinde roket saldırısı uyarı sirenleri çalıyor.

LÜBNAN'DAN YAKLAŞIK 48 SAAT SONRA İSRAİL'E İLK KEZ ROKET ATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı. Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

60 ROKET ATILDI

Yaklaşık 60 roket atıldığını, bunlardan 15'inin İsrail tarafından imha edildiği aktarıldı. Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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