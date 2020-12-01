Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de siyasi gerilim: Desteğini çektiğini açıkladı /01 Aralık 2020 23:09

İsrail'de siyasi gerilim: Desteğini çektiğini açıkladı

Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete desteğini çektiğini açıkladığı belirtildi.

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İsrail’de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

Gantz, Mavi-Beyaz’ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Gantz’ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz’ı hükümette kalmaya çağırarak "Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı" dedi.
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