İsrail'de son 5 ayın en yüksek vaka sayısı

Nüfusunun yüzde 60'ını korona virüsüne karşı aşılayan İsrail'de son beş ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.







Bunun, yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi. Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin öldüğü, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.





Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak. Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı kaynaklı olduğu aktarıldı.





Haziran başında 20'nin altına kadar düşen günlük vaka sayısı bugün itibarıyla 4 bin sınırına yaklaşmış durumda. 9 Haziran'da 186'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, 22 bin 345'e kadar yükseldi.