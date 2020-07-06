İsrail'de tedbirler yeniden sıkılaştırıldı

Korona virüsü salgınının en başında aldığı sıkı önlemlerle başarılı bir yönetim sergileyen İsrail’de normalleşme sürecinde vakaların artmasıyla kısıtlayıcı tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Ülkede bar ve gece kulüplerinin yanı sıra spor salonları ve etkinlik alanları yeni önlemler kapsamında kapatıldı.







‘EĞRİ DİKLEŞİYOR’





Salgının yayılmaya devam ettiğini söyleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, işsizliğin yüzde 20 oranına yükseldiği ülkede ekonominin kalıcı olarak zarar görmemesi için durumun ‘tersine çevrilmesi gerektiğini’ dile getirdi. Netanyahu, “Bize söylenenin aksine eğri dikleşiyor ve beraberinde kritik durumdaki hastaları da götürüyor” dedi.





SİNAGOGLARA 19 KİŞİ KISITLAMASI





Yeni kısıtlamalarla beraber restoran ve kafelerde iç mekanda kişi sınırlamasının 20’ye, dış mekanda ise 30’a indirileceği ve sinagoglarda en fazla 19 kişinin ibadet edebileceği aktarıldı. Toplu taşımada ise otobüslerdeki yolcu sayısı 20 ile sınırlandırıldı.





İsrail’de korona virüsü nedeniyle enfekte olanların sayısı 30 bin 162’ye, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 332’ye yükseldi.





BATI ŞERİA’DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI





İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da da vaka sayısının yaklaşık 4 bin 300’e yükselmesi üzerine sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Batı Şeria’da can kaybıysa 16.