İsrail'de vaka artışı sonrası normalleşme durduruldu

İsrail’de yeni korona virüsü vakalarında artış yaşanması üzerine karantina tedbirlerinin hafifletilmesi süreci durduruldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Hastalıkta sert bir artış var. İlk yapmaya karar verdiğimiz şey, frene basmak oldu” dedi. Netanyahu, önümüzdeki birkaç günde hafifletilmesi planlanan tedbirlerin olduğu gibi kalacağını söyledi.







İsrail Başbakanaı, ülkenin 10 gün içinde enfeksiyon oranlarının iki katına çıkması riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, halktan sosyal mesafenin korunmasını, maske takılmasını ve hijyene dikkat edilmesini istedi.





Netanyahu hangi tedbirlerin hafifletilmesinden vazgeçildiğini açıklamasa da, İsrail medyası demiryollarının, tiyatroların ve sinemaların açılması kararından vazgeçildiğini yazdı.





Salgının ilk günlerinde çok sıkı tedbirler alınan İsrail’de şu ana dek 17 bin 863 korona virüsü vakası kayıtlara geçti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 298 olarak veriliyor. İsrail’de mart ortasında alınan tedbirler nisan ortasında aşamalı olarak hafifletilmeye başlamıştı.