Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de vaka artışı sonrası normalleşme durduruldu /08 Haziran 2020 19:10

İsrail'de vaka artışı sonrası normalleşme durduruldu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkedeki korona virüsü vakalarının artması üzerine normalleşme sürecini askıya aldıklarını açıkladı. Buna göre, bir sonraki aşamada açılması planlanan bazı yerler kapalı tutulacak.

SHABER3.COM

 İsrail’de yeni korona virüsü vakalarında artış yaşanması üzerine karantina tedbirlerinin hafifletilmesi süreci durduruldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Hastalıkta sert bir artış var. İlk yapmaya karar verdiğimiz şey, frene basmak oldu” dedi. Netanyahu, önümüzdeki birkaç günde hafifletilmesi planlanan tedbirlerin olduğu gibi kalacağını söyledi.

İsrail Başbakanaı, ülkenin 10 gün içinde enfeksiyon oranlarının iki katına çıkması riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, halktan sosyal mesafenin korunmasını, maske takılmasını ve hijyene dikkat edilmesini istedi.

Netanyahu hangi tedbirlerin hafifletilmesinden vazgeçildiğini açıklamasa da, İsrail medyası demiryollarının, tiyatroların ve sinemaların açılması kararından vazgeçildiğini yazdı.

Salgının ilk günlerinde çok sıkı tedbirler alınan İsrail’de şu ana dek 17 bin 863 korona virüsü vakası kayıtlara geçti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 298 olarak veriliyor. İsrail’de mart ortasında alınan tedbirler nisan ortasında aşamalı olarak hafifletilmeye başlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'de vaka artışı sonrası normalleşme durduruldu Sonraki Haber >>

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:11