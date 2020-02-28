Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de virüs hızla yayılıyor /28 Şubat 2020 20:24

İsrail'de virüs hızla yayılıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, iki İsrail vatandaşında daha yeni tip korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası beşe yükseldi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı, iki kişide daha yeni tip korona virüsü (Kovid-19) görüldüğünü açıkladı. İki kişiden birinin Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında karantinaya alınan “Diamond Princess” adlı yolcu gemisindeki 15 İsrailliden biri olduğu belirtildi.
 
Söz konusu kişinin Japonya’da tedavi altına alındığı, taburcu edildikten sonra bugün İsrail’e döndüğü ifade edildi. Ülkesine döndükten sonra yapılan testlerin ardından bu kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği kaydedildi. Kovid-19’a rastlanan diğer İsraillinin ise kimliği açıklanmayan bir kadın olduğu ve virüsün eşinden bulaştığının düşünüldüğü ifade edildi. Söz konusu kadının eşinden kısa süre önce İtalya’dan döndüğü ve dün Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Bunlarla birlikte İsrail’de tespit edilen Kovid-19 vakası 5’e yükseldi.

Japonya’da 4 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4’ü, yapılan tetkiklerde virüse rastlanması üzerine Tokyo’da tedavi altına alınmıştı. Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından 21 Şubat’ta özel uçakla ülkelerine getirilmişti. Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde bulunan bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2’sinde virüse rastlanmıştı.
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