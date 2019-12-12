Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de yeniden seçime gidilmesi kararı alındı /12 Aralık 2019 22:57

İsrail'de yeniden seçime gidilmesi kararı alındı

İsrail'de son yapılan seçimler sonrasında hükümet kurulamayınca yeni bir seçim yapılması için düğmeye basıldı.

İsrail'de yeniden seçime gidilmesi kararı alındı

17 Eylül'de yapılan erken seçimin ardından hükümet kurulamayınca, İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

120 sandalyeli mecliste 94 kişi seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken 'hayır' oyu veren hiçbir milletvekili çıkmadı.

Seçime kadar mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu görevde kalacak.

120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede parlamentoya çok sayıda parti girdiği için, bugüne kadar tek başına 61 sandalye kazanan siyasi parti olmadı.

Koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman, koalisyondaki ultra Ortodoks Yahudi Partileri'yle askerlik konusu başta olmak üzere birçok konuda anlaşamamış ve koalisyondan çekilmişti.
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