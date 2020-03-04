İsrail'deki krize yine çözüm bulunamadı

İsrail, pazartesi günü bir kez daha sandık başına gitti. Son bir yılda yapılan 3. seçimden de ülkedeki hükumet krizini çözecek bir sonuç çıkmadı.





İsrail’de yapılan erken genel seçimlerde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaşırken, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon, hükümeti kuracak sandalye sayısına yine ulaşamadı.





Eğer hükümet kurmak için anlaşma sağlanamazsa, İsrailli seçmenler son bir yılda dördüncü kez sandık başına gidebilir.







Merkez Seçim Komisyonu oyların şu ana kadar yüzde 99’unu sayarken Netanyahu’nun partisi Likud, 120 milletvekilinden oluşan Meclis’te 35 sandalye kazandı.





İSRAİL, DÖRDÜNCÜ SEÇİME GİDEBİLİR





İsrail’de 17 Eylül 2019’da yapılan erken seçimde 33 milletvekili çıkararak yarışı önde tamamlayan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı bu seçimde oy kaybetti.





Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre, ikinci sırada yer alan Mavi-Beyaz İttifakı 32 milletvekilinde kaldı.

Sağ blok koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı





Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan diğeri de 17 Eylül’de olmak üzere yapılan iki erken seçimde de Netanyahu’nun partisinin başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.







Bu nedenle koalisyon görüşmeleri başarısız olmuş ve ülkede son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidilmişti.





Sağ bloktaki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas 10, Birleşik Tevrat ise 7 milletvekili çıkardı.





Savunma Bakanı Naftali Bennett’in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise Meclis’e 6 milletvekili gönderdi.

Bu sonuçlara göre, sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayarak 59’da kaldı.





ARAPLAR, MECLİSTE 3. BÜYÜK GRUP OLDU





İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katıldı.





Ortak Arap Listesi Bloku beklenildiği gibi seçimde oylarını artırarak bir önceki seçimde 13 olan milletvekili sayısını 15’e çıkardı.





Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclisi’ndeki en büyük üçüncü grup oldu.