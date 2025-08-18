İsrail'deki Netanyahu protestosunda ortalık karıştı!

İsrail'de, esir ailelerinin öncülük ettiği protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Binlerce kişi, polis uyarılarına aldırış etmeden Tel Aviv’deki Hatufim (Rehineler) Meydanı’ndan yürüyüşe geçti. Protestocuların hedefinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un genel merkezi vardı.





LİKUD GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE ÇATIŞMA

Maariv gazetesinin haberine göre, kalabalık protestocu grubu “Ze’ev Kalesi” olarak bilinen Likud Genel Merkezi’ne yöneldi. Calcalist gazetesi ise göstericilerin binaya ulaşmasını engellemek isteyen polisle arbede yaşandığını aktardı.





LASTİKLER YAKILDI, GÖZALTILAR ARTIYOR

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, göstericiler, parti merkezinin yakınındaki King George Caddesi’nde lastik yaktı. Olaylara müdahale eden polis en az 4 kişiyi gözaltına aldı. Yedioth Ahronoth daha sonra bu sayının 6’ya çıktığını duyurdu. Haaretz gazetesi ise ülke genelinde sabah saatlerinden bu yana gözaltına alınan kişi sayısının 27’ye ulaştığını bildirdi.





‘BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SOKAKTA’

Rehine ailelerinin oluşturduğu sivil platform tarafından yapılan açıklamada, protesto ve etkinliklerin ülke genelinde büyük bir katılımla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Tel Aviv’deki gösterilerin sona ermesinin hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulandı ve Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılana kadar eylemlere devam edileceği ifade edildi.





GENEL GREVLE HAYAT DURDU

Dün sabah başlatılan genel grev kapsamında, pek çok hayati tesis ve büyük şirket faaliyetlerini durdurdu. Yüzlerce özel sektör kuruluşu, belediye ve kamu kurumu greve katıldı. Grev, hükümete yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor.





MUHALEFETTEN NETANYAHU’YA SUÇLAMA

Muhalefet partileri ve rehine aileleri, Başbakan Netanyahu’yu Hamas’la yapılabilecek olası bir rehine takası anlaşmasını, iktidarda kalma ısrarı nedeniyle engellemekle suçluyor. Hükümetin koalisyonu sürdürme çabaları, müzakerelerin önünü tıkadığı yönünde eleştirilere yol açtı.





HAMAS: ESİR TAKASINA HAZIRIZ

Hamas daha önce defalarca, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve savaşın sona ermesi halinde, elindeki İsrailli esirleri toplu şekilde serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Tel Aviv yönetimi ise Gazze’de hâlâ 50 kadar İsrailli esirin bulunduğunu, bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğunun düşünüldüğünü belirtiyor.





FİLİSTİNLİ ESİRLER İÇİN ENDİŞE BÜYÜYOR

İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10.800’den fazla Filistinli esir zor koşullar altında tutuluyor. Açlık grevleri, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle yüzlerce mahkumun hayatını kaybettiği bildiriliyor.





SALDIRILAR ULUSLARARASI UYARILARA RAĞMEN SÜRÜYOR

İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü askeri operasyonlar, Uluslararası Adalet Divanı’nın uyarılarına karşın hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki sivil halk, katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden edilme gibi ağır insani krizlerle karşı karşıya kalmış durumda.