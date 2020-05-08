Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den ABD'ye 'askerlerini çekme' uyarısı /08 Mayıs 2020 20:10

İsrail'den ABD'ye 'askerlerini çekme' uyarısı

İşgalci İsrail, ABD'nin Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'nden çekilmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine, ABD'nin bu bölgedeki varlığının önemine vurgu yaptı. Dün, ABD'nin Sina Yarımadası'nda bulunan Uluslararası Barış Gücü'ndeki askeri varlığını düşürmeyi planladığı belirtilmiş ancak sebebine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

SHABER3.COM

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'ndeki asker sayısını düşürme planı olduğu yönündeki haberine ilişkin Tel Aviv radyosuna yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Sina'daki önemine dikkati çekti.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin Sina Yarımadası'nda bulunan Uluslararası Barış Gücü'ndeki askeri varlığını düşürmeyi planladığı belirtilmiş ancak sebebine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

İsrail ile Mısır arasında 1979'da imzalanan Camp David Barış Anlaşması'nın ardından, 1982'de Sina Yarımadası'na ABD başta olmak üzere 12 ülkeden oluşan bir Uluslararası Barış Gücü konuşlandırılmıştı.Uluslararası Barış Gücü'nün açıklamasına göre, Sina'da 2020 itibarıyla 454'ü ABD'li olmak üzere bin 156 yabancı asker görev yapıyor.

ABD'nin Sina'daki varlığının "bölgenin güvenliği ve barışın sürdürülebilmesi" için önem taşıdığını vurgulayan Steinitz, söz konusu meseleyi ABD'li yetkililerle görüşeceklerini ifade etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den ABD'ye 'askerlerini çekme' uyarısı Sonraki Haber >>

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:04:36