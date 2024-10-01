Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Beyrut'a bir saldırı daha /01 Ekim 2024 19:13

İsrail'den Beyrut'a bir saldırı daha

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Bu kez de başkent Beyrut'un güneyine saldırı gerçekleştirildi.

SHABER3.COM

İsrail, dün gece boyunca Lübnan'da birçok noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail saldırılarına bugün de devam etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir saldırı daha gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Lübnan'a yapılan saldırı sonrası İsrail ordusu, "Gece boyunca savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı'nın yönetiminde, silahların depolandığı binalara, İsrail Devleti'ni hedef alan rampalara ve terör örgütü Hizbullah'a mensup teröristlerin faaliyet gösterdiği askeri binalara saldırdı. Yukarı Celile bölgesinde kısa bir süre önce harekete geçirilen uyarıların ardından, Lübnan topraklarını geçen yaklaşık 10 roket tespit edildi ve bunlardan bazıları durduruldu" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail’in düzenlediği saldırılarda, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarının öldürüldüğü iletilirken “Savaş uçakları Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki füze biriminin komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail adlı teröristleri vurarak öldürdü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer komutanları ve teröristleri de ortadan kaldırıldı. Terörist Muhammed Ali İsmail, İsrail Devleti topraklarına roket fırlatılması ve geçtiğimiz Çarşamba günü ülkenin merkezine karadan karaya bir füze fırlatılması da dahil olmak üzere, kendi bölgesinden İsrail Devleti topraklarına yönelik birçok terör eyleminden sorumluydu” ifadelerine yer verilmişti.
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