İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

Gazze ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları, bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. İran’ın yüzlerce füze ile gerçekleştirdiği misilleme, büyük bir savaşın kapılarını aralarken, İsrail’in Lübnan’daki hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine gönderdiği birliklerle karadan işgal hazırlıklarını sürdürüyor.





İsrail, Lübnan’da işgal planını devreye sokarak başkent Beyrut'a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğu belirtilse de detaylar henüz paylaşılmadı.Orta Doğu’da Gerginlik TırmanıyorLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 bin 869 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra sık sık başkent Beyrut'taki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi hedef alıyor.İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı hava ve füze saldırılarının bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmesi bekleniyor.