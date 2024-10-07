Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı /07 Ekim 2024 20:01

İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

İsrail, havadan ve karadan işgal planını devreye soktuğu Lübnan'da, başkent Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye bomba yağdı.

SHABER3.COM

İsrail, Lübnan’da işgal planını devreye sokarak başkent Beyrut'a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesi, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğu belirtilse de detaylar henüz paylaşılmadı.
Orta Doğu’da Gerginlik Tırmanıyor

Gazze ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları, bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. İran’ın yüzlerce füze ile gerçekleştirdiği misilleme, büyük bir savaşın kapılarını aralarken, İsrail’in Lübnan’daki hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine gönderdiği birliklerle karadan işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

Can Kaybı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 bin 869 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra sık sık başkent Beyrut'taki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi hedef alıyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı hava ve füze saldırılarının bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:19