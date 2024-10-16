İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

Lübnan'a havadan ve karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. İsrail ordu sözcülerinden Avichai Adraee, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduklarını öne sürdü.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, saldırılar, Adraee'nin Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı düzenleyeceklerine işaret etmesinin ardından geldi. İsrail, 10 Ekim'den bu yana Beyrut'a saldırı düzenlemiyordu. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri karşılıklı saldırılara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.





MILLER: KARŞI OLDUĞUMUZU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK

İsrail'in Beyrut'a saldırısı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Beyrut'a saldırılarına ilişkin 'endişelerini' dile getirmesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin son düzenlenen saldırılar hakkında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimine endişelerini ilettiğini aktarmıştı. Miller, "Son birkaç gündür Beyrut'ta gördüğümüzü bombardımanın kapsam ve doğasına gelecek olursak, bu, endişeli olduğumuzu ve karşı olduğumuzu İsrail hükümetine açık bir şekilde ifade ettiğimiz bir durum" ifadelerini kullanmıştı.





Reuters haber ajansı, konuya ilişkin haberinde, bu açıklamanın, Washington yönetiminin bugüne kadar benimsediği üsluptan daha sert bir üslup olduğuna dikkat çekmişti.





Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, ?"Geçen hafta yaptığımız temaslarda ABD'li yetkililerden Beyrut ve güneyindeki gerilimin azaltılması için bir tür garanti aldık ve ABD'li yetkililer ateşkese varılması için İsrail'e baskı yapma konusunda ciddiler" demişti. Mikati, İsrail'in Lübnan'daki önemli tesislere, havaalanına veya limanlara saldırmayacağının ise garantisi olmadığını kaydetmişti.





İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEY VE DOĞUSUNU VURDU: 23 ÖLÜ

Başkent Beyrut'un yanı sıra, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda da 23 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetine bağlı Zahle ilçesine düzenlediği hava saldırısında ise üçü çocuk beş kişi öldü, 16 kişi yaralandı.





BEYAZ SARAY: İSRAİL DAHİL HERKES UNIFIL'İN ROLÜNE SAYGI DUYMALI

İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında bir diğer açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini söyledi.





"UNIFIL, Lübnan'da barışı koruma anlamında önemli bir rol oynuyor. Biz bu role saygı duyuyoruz ve İsrail dahil herkesin bu role saygı duymasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Kirby, bu konudaki endişelerini İsrail tarafına açıkça dile getirdiklerini belirtti.





İsrail ordusunun Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hizbullah'a karşı 'operasyon' yaparken dikkatli olması gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Kirby, "Onlar (İsrail askerleri) bu operasyonlarını sivillerin veya Birleşmiş Milletler barış gücü unsurlarının hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde yapma sorumluluğunu da taşıyor" diye konuştu.





İsrail'in son günlerdeki saldırılarında bazı Lübnan askerlerinin de öldüğünü hatırlatan Kirby, "Bu kabul edilemez ve bu konuda daha fazla detay için İsraillilere baskı yapıyoruz" dedi.





UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.





NETANYAHU'DAN 'ANLAŞMA' AÇIKLAMASI

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın dün yaptığı bir açıklamada, İsrail'le çatışmalarda çözümün ateşkes olduğunu, bunu güçsüz bir pozisyondan söylemediklerini ve İsrail'in ateşkes istememesi halinde çatışmaların devam edeceğini söylemesinin ardından İsrail'den de olası bir ateşkese ilişkin açıklama geldi.





Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü, görüşmede Netanyahu'nun Lübnan'daki güvenlik durumunun değişmediği sürece tek taraflı bir ateşkese karşı olduğunu söylediği aktarıldı. Netanyahu'nun, 'İsrail'in kuzeyinde yerinden olanların evlerine dönmesini sağlamayacak, Hizbullah'ın yeniden örgütlenmesi ve silahlanmasını engellemeyecek hiçbir anlaşmayı Tel Aviv yönetiminin kabul etmeyeceği' mesajını verdiği kaydedildi.





Görüşmede Netanyahu'nun Macron'a Paris'te düzenlemeyi planladığı Lübnan konulu konferansa Güney Afrika ve Cezayir'i de davet etmesine 'şaşırdığını' ilettiği de belirtildi.