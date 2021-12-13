İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i taşıyan uçak dün Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett’i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.







Bennett ziyareti sırasında Zayed'e hitaben yaptığı konuşmasında, “Sıcak konukseverliğinizi takdir ediyorum. Bu harika bir karşılama. Bir İsrailli liderin buraya ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği açmıştı. BAE de mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.