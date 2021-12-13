Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret /13 Aralık 2021 10:12

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında dün Abu Dabi’ye gitti. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i taşıyan uçak dün Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett’i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.

Bennett ziyareti sırasında Zayed'e hitaben yaptığı konuşmasında, “Sıcak konukseverliğinizi takdir ediyorum. Bu harika bir karşılama. Bir İsrailli liderin buraya ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği açmıştı. BAE de mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.
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