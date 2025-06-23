Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den bu sefer İran'ın füze depoları ve radar sistemlerini hedef aldı /23 Haziran 2025 09:20

İsrail'den bu sefer İran'ın füze depoları ve radar sistemlerini hedef aldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’ın Kirmanşah, Hamedan ve Tahran kentlerindeki çeşitli askeri hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

SHABER3.COM

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın Kirmanşah, Hamedan ve Tahran kentlerindeki çeşitli askeri hedeflere yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. 

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 savaş uçağının katıldığı operasyon kapsamında, 30’dan fazla mühimmat kullanılarak istihbarata dayalı atışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

IDF'nin açıklamasına göre saldırıda, füze depolama ve fırlatma altyapıları; havadan istihbarat faaliyetleri için kullanılan radar ve uydu sistemleri, Tahran yakınlarında konuşlu karadan havaya füze fırlatma rampası hedef alındı. 

Operasyonun İran rejiminin askeri kapasitesini zayıflatma ve İsrailli sivilleri koruma amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Bu saldırılar, hava üstünlüğü sağlama ve İran'ın bölgedeki tehdit oluşturan askeri kabiliyetlerini etkisizleştirme yönündeki kararlılığımızın bir parçasıdır” denildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail'den bu sefer İran'ın füze depoları ve radar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:40