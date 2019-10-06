Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den dikkat çeken adım: Saldırmazlık anlaşması imzalamak istiyor /06 Ekim 2019 20:57

İsrail'den dikkat çeken adım: Saldırmazlık anlaşması imzalamak istiyor

İsrail'in, Arap ülkeleriyle bir saldırmazlık anlaşması imzalamak için hazırlık içinde olduğu iddia edildi. ABD'nin de söz konusu anlaşmayı desteklediği belirtiliyor.

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İsrail Körfez'deki Arap ülkeleri ile "saldırmazlık" anlaşması üzerinde çalıştığını açıkladı. Anlaşmaya ABD'nin de destek verdiği belirtiliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Twitter'dan yaptığı açıklamada Körfez'deki Arap ülkeleri ile "saldırmazlık" anlaşması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre anlaşmanın kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken bu açıklama Körfez'deki Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkisi bulunmayan İsrail'in, aradaki ilişkileri güçlendirme ve İran'a karşı bir cephe oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. İsrail'in halihazırda sadece Mısır ve Ürdün ile barış anlaşması bulunuyor.

ABD de haberdar edildi

İsrail'in Filistin topraklarını işgali uzun süredir Arap ülkeleri ile barış anlaşması yapmasına engel teşkil ediyordu. Ancak bölgede yükselen İran tehdidi nedeniyle ortak endişelerin iki tarafı yakınlaştırdığı belirtiliyor.

Katz Twitter'daki açıklamasında "Bu tarihi adım anlaşmazlığa son verecek ve barış anlaşması imzalanana kadar sivil iş birliğini mümkün hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Katz Birleşmiş Miletler Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada bu planı Arap ülkeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası müzakereler danışmanı Jason Greenblatt ile de görüştüğünü söyledi.



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