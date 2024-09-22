Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den El Jazeera'ya gaz bombalı baskın: Ofis kapatıldı /22 Eylül 2024 09:34

İsrail'den El Jazeera'ya gaz bombalı baskın: Ofis kapatıldı

İsrail askerleri, ağır silahlarla Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisine baskın düzenleyerek, ofisi 45 gün süreyle kapattı. Baskında ekipmanlara el konulurken, çalışanların faaliyet göstermesi engellendi. Aynı kanala ait Kudüs ofisi de 4 ay önce kapatılmıştı.

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Al Jazeera televizyonunda yer alan haberde, "ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah'taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı" anlatıldı. İsrail askerlerinin önce Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL TÜM EKİPMANLARA EL KOYDU
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarıldı. Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurduğu vurgulandı. Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etmesi yer alıyor.

GÖZ YAŞARTICI GAZ BOMBASI ATILDI
İsrail askerlerinin baskın sırasında ofisin çevresine göz yaşartıcı gaz bombası attığına işaret edilirken, Müdür Omeri, askerlerin Ramallah ofisinin önünde bulunan İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını yırtıp tahrip ettiğini belirtti.

Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin basılması ve kapatılmasından 4 ay önce de kanalın Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.
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