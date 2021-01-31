İsrail'den Filistin'e 5 bin doz koronavirüs aşısı

Dünya’da aşılama çalışmalarında birinci konumda olan ve halkının yaklaşık yüzde 55’ine koronavirüs aşısı uygulayan İsrail yönetimi, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin’e sadece 5 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceğini duyurdu.





Bold Medya'da yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin’e gönderilmesinin onaylandığı belirtildi. Ancak teslimatın ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.





Bu, İsrail’den işgal altındaki Filistin topraklarına yapılacak ilk Kovid-19 aşısı teslimatı olacak.





CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATMASI





Birçok uluslararası kuruluş, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail’e işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.





Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak’ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak Kovid-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye “adil ve eşit bir biçimde dağıtılması” çağrısında bulunmuştu. Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv’in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.





İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için Kovid-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.





FİLİSTİN’E AŞININ NE ZAMAN GELECEĞİ HALA BELLİ DEĞİL





Filistinlilerin ise ne zaman aşıya kavuşacağı belirsizliğini koruyor. Filistin yönetimi 5 bin doz Sputnik V aşısının geçtiğimiz haflarda geleceğini açıklamış, İsrail hükümeti de aşıların Ürdün üzerinden Batı Şeria’ya geçişine izin vermişti.





Gelecek aşı ile Filistin’deki sağlık personelinin aşılanması hedefleniyordu, ancak Rus hükumetinin “insani jest” olarak tanımladığı bu plan, herhangi bir gerekçe bildirilmeden sonuçsuz kaldı.





Rusya’nın vaat ettiği Sputnik V aşısının yanı sıra Filistin özerk yönetimi İngiliz AstraZeneca şirketinden de aşı talebinde bulundu ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) de yardım istedi. DSÖ ise sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İsrail’e, neden Filistinlilere aşı temin etmediği sorusunu yöneltti.





Zira Pfizer ile iyi ilişkilere sahip olan Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail, yaklaşık 9 milyon 250 binlik nüfusuna yetip de artacak dozda aşıya sahip. İsrail, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcileri de aşıladı.





İSRAİL AŞILAMADA LİDER





30 Ocak tarihi itibariyle İsrail halkının 4.73 milyonunu yani yüzde 54.69’unu aşıladı.





İsrail’de 3,01 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. Bu da İsrail halkının yüzde 34,72’sine tekabül ediyor.





İsrail halkın yüzde 19,97’i yani 1,73 milyon kişi ise iki doz aşı oldu. Bu da demek oluyor ki İsrail halkının yüzde 20’sinin aşılama çalışmaları tamamlandı.





İsrail, 2 doz olarak uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay vermiş ve uygulamaya başlamıştı.