İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: En az 13 Filistinli hayatını kaybetti

Geçen hafta İslami Cihad ve diğer bazı Filistinli gruplar, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan bir Filistinlinin ölümü üzerine İsrail'e yönelik çok sayıda roket saldırısı düzenlemişlerdi.





BBC'de yer alan habere göre Filistinli bir sağlık yetkilisi ise bombardımanda ölenler arasında altı kadın ve dört çocuğun da olduğunu, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.Türkiye saldırıları lanetledi, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.Sabaha karşı düzenlenen saldırılarda, 40'a yakın İsrail savaş uçağı ve helikopteri Gazze'yi hedef aldı.Bombardımanda çok sayıda ev vurulurken, halk da büyük panik yaşadı.Gelen fotoğraflarda en az iki apartmanın cephesinin tamamen yıkıldığı ve bir çok konutun hasarlı olduğu görülüyor.İslami Cihad örgütü, saldırıların intikamının alınacağını açıkladı.Örgütün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, üç komutanlarının, aileleriyle birlikte öldürüldükleri vurgulandı.Açıklamada, bu komutanların Kudüs Tugayları Askeri Konseyi Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölgeleri Komutanı Halil Salah Bahtini ve Batı Şeria'daki askeri komutanlardan Tarık Muhammed Ezzedine olduğu belirtildi.Kudüs Tugayları'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Şehit liderlerimizin, onların savaşçı eşleri ve çok sayıda çocuğunun yasını tutarken aynı zamanda şehitlerin kanının kararlılığımızı daha da güçlendireceğini söylüyoruz. Mevzilerimizi terk etmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle direniş devam edecek" dedi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail vatandaşlarına saldırı düzenleyenleri, "pişman edeceklerini" söyledi.İsrail ordusu, öldürülenlerden özellikle Halil Salah Bahtini'nin geçen ayki roket saldırılarından sorumlusu olduğunu öne sürdü.İslami Cihad, Gazze'de Hamas'tan sonra en güçlü yapılanma ve son yıllarda İsrail topraklarına yönelen roket saldırılarının önemli bir kısmının bu örgüt tarafından düzenlendiği düşünülüyor.Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen ve kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinilerin can kaybına yol açan saldırıların lanetlendiği ve kabul edilemeyeceği kaydedildi.