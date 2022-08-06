İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda aralarında 5 yaşındaki bir kız çocuğu da olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.







İsrail ordusu ise hava saldırısında en az 15 kişinin öldüğünü belirtirken Filistinli İslami Cihat Örgütü, Gazze’deki üst düzey komutanlardan Taiseer al-Jabari’nin hayatını kaybedenler arasında olduğunu duyurdu.







