İsrail'den Hamas iddiası

Arye Sharuz Shalicar, “Eğer Demir Kubbe savunması olmasaydı şu ana kadar gerçekleşen roketli saldırılarda İsrail'de yüzlerce sivil hayatını kaybetmiş olabilirdi” dedi.







Sivilleri hiçbir zaman hedef almadıklarını ileri süren Arye Sharuz Shalicar, Gazze'deki çocuk ve sivillerin Hamas ve İslami Cihad örgütü tarafından atılan roketler nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.





Şimdiye kadar 10 İsrail vatandaşının saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Arye Sharuz Shalicar, “İsrail'in güçlü savunma sistemi olmasaydı şu ana kadar çok daha fazla İsrailli hayatını kaybetmiş olabilirdi” dedi.





Rûdaw TV'nin gece bültenine katılan Shalicar şöyle devam etti:





“İsrail ileri bir hava savunma sistemine sahip ve bu sistem sayesinde şimdiye kadar atılan füzelerin yüzde 90'ı engellendi. Eğer sistemimiz olmasaydı atlan 3 bin 200 füzenin çoğu sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düşecek ve çok fazla insan hayatını kaybetmiş olacaktı.”





Ordu Sözcüsü Shalicar, Hamas ya da İslami Cihad tarafından atılan füzelerin çoğunun Gazze'ye düştüğünü ve çoğu sivilin bu füzeler nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek şöyle devam etti:





“Gazze'de 200 kişi öldürüldü. Fakat bu kişilerden 130'u Hamas ya da silahlı grupların üyeleri. Sivil halktan ölenlerin büyük kısmı ise terörist saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Bizim için her sivil ölüm trajedidir. Kadınlar, çocuklar sivil halk, Gazzeli kadınlar, Gazzeli seviller bizim düşmanımız değil. Onlarla bir problemimiz yok. Düşmanımız terörist hareketler, örgütlerdir. Hamas ve diğer cihatçı gruplar Filistin halkının da düşmanlarıdır. Onlar sivillerin arasına karışarak İsrail'e saldırılarda bulunuyor ve halklarını da dinlemiyorlar. Gazze’den İsrail'e fırlatılan 3 bin 200 roketin yüzde 30’u Gazze topraklarına düştü. Onlarca Filistinli bu roketler sonucu hayatını kaybetti. İslami Cihad ve Hamas’ın bu ölümlerden sorumlu tutulması gerekiyor.”





İsrail'in hava saldırılarında uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu çok katlı binaları hedef almasına ilişkin soruyu da cevaplayan Sözcü, “Terörist gruplar sadece sivilleri değil Gazze'deki yabancıları, medya organlarını ve gazetecileri de kendisine kalkan yapmak istiyor” diye konuştu.





Filistinli silahlı örgütlerin yabancı medya kuruluşlarını kendilerine kalkan yaptığını öne süren Shalicar şöyle devam etti:





“El-Jala binası İsrail tarafından hedef alındı çünkü sadece medya organlarının ofislerin yer aldığı bir bina değildi terörist hareketlerin de üslendiği bir yapıydı. Sorun şu ki Hamas sadece halkı kullanmıyor yabancı kuruluşların ofislerini de insanlara karşı kullanabiliyor. İsrail’in bu saldırısı karşısında çok şaşırdılar. Çünkü İsrail'in ‘medya kuruluşları bu binada var’ algısı nedeniyle buraya dokunmayacağını düşünüyorlardı. Buranın kendileri için güvenli bir yer olduğunu zannediyorlardı. Medya kalkanının arkasına saklanmak istiyorlardı.”