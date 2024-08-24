İsrail'den Hamas iddiası: Öldürdük

Gazze'de katliamı sürdüren İsrail ordusu, Hamas'ın silah üretiminden sorumlu ismi Taha ebu Nada'nın öldürüldüğünü bildirdi.



Son bir günde Gazze'de çok sayıda Hamas üyesinin öldürüldüğü öne süren İsrail, ölenler arasında Ebu Nada'nın da olduğunu kaydetti.



Al Jazeera televizyonu, İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Han Yunus'a saldırılarda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.



Bu arada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef alarak askerlerle çatışmaya girdi.



Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, Ebu Sultan Kavşağı'nda 1, Ebu Dakka Kavşağı yakınlarında ise 4 Merkava tankının Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu belirtildi.