İsrail'den Hamas lideri Sinvar'a dikkat çeken teklif!

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varma çabaları Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda devam ederken, İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün gece boyu düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.







Gazete Duvar'da yer alan Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Huzaa Mahallesinde El Karafi ailesine ait evi hedef alması sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait hücum botlarının saldırısı sonucu Han Yunus'taki El Mevasi bölgesi kıyılarında bir balıkçı hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı üçü çocuk, ikisi kadın dokuza yükseldi.





Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun Ebu Uteyvi ailesine ait evi hedef alması sonucu dört Filistinli öldü, 11'i yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü.







UCM BAŞSAVCISI'NDAN 'TUTUKLAMA KARARI' TALEBİ

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.





İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberine göre, UCM Başsavcısı Han, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan 1 numaralı UCM Ön İnceleme Dairesine talep gönderdi. Netanyahu ve Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulunana Han, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin ise bu listeden çıkarılmasını istedi.





UCM Başsavcısı Han, Filistin'de durumun kötüleşmesi ve suçların işlenmeye devam etmesi nedeniyle yakalama emirlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada ise Han'ın Netanyahu ve Gallant'ı Sinvar ile karşılaştırmasının antisemitizm olduğu iddia edildi. Açıklamada, Lahey'de atılan adımların baştan beri siyasi olduğu ve hukuka dayanmadığı öne sürüldü.





'SİNVAR VE AİLESİNE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLAMAYA HAZIRIM'

Öte yandan, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından 'Rehineler ve Kayıp Kişiler Koordinatörü' olarak atanan emekli tuğgeneral Gal Hirsch, Bloomberg'e verdiği röportajda, İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nin kontrolünden vazgeçilmesi karşılığında Hamas lideri Yahya Sinvar'a 'Gazze'den güvenli çıkış' teklifinde bulunduğunu söyledi.





Bloomberg Washington bürosuna konuk olan Hirsch, "Sinvar, ailesi ve ona katılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağalamaya hazırım. Rehineleri geri istiyoruz. Silahsızlandırma, radikalleşmenin tersine çevrilmesini ve elbette Gazze'yi idare edecek yeni bir sistem istiyoruz" dedi. Hirsch, söz konusu 'güvenli geçiş' teklifini bir buçuk gün önce masaya koyduğunu belirtti ancak bu yanıt hakkında yorum yapmadı. İsrailli yetkili, İsrail'in anlaşma kapsamında tutukluları serbest bırakmaya da istekli olacağını söyledi.





'B, C VE D PLANI ÜZERİNDE DE ÇALIŞMALIYIM'

Dönemin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, temmuz ayında İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği başkent Tahran'da suikasta uğramıştı. Hamas ve İran, bu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv suikastı üstlenen bir açıklama yapmamıştı. Hamas'ın Sinvar ile ilgili teklifi kabul edip etmeyeceği netlik kazanmazken, Hirsch, "Paralel olarak B,C ve D planı üzerine de çalışmalıyız çünkü rehineleri eve döndürmeliyim. Zaman geçiyor; rehinelerin zamanı yok" diye konuştu.





Gal Hirsch, ağustos ayında altı rehinenin ölümüne ilişkin olarak ise 'Münih tipi bir karşılık' verileceğini söyledi. İsrail, 1972 yılında Almanya'nın Münih kentindeki Olimpiyatlarda Filistinli silahlı kişilerin 11 İsrailli sporcuyu öldürmesinin ardından yıllarca süren suikast operasyonları düzenlemişti. Hirsch, yaşanan son rehine ölümlerine ilişkin olarak, "Bu cinayetlerin bir bedeli olacak" ifadelerini kullandı.