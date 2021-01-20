İsrail'den Hamas'a karşı tank atışı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre İsrail tankları Gazze'deki Hamas mevzilerini bombaladı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada operasyonun Gazze'den yapılan bir roket atışına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Ordunun WhatsApp üzerinden yayınladığı mesajda gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına bir roket atıldığı belirtilerek "Buna cevap olarak İsrail tankları Hamas mevkilerini vurdu" denildi.





İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin çalmadığı belirtilmişti. Bu açıklama roketin açık alana düştüğü şeklinde yorumlanıyor.





Pazartesi gününün erken saatlerinde de Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlar İsrail'in liman kenti Aşdod'a iki roket atmış, İsrail ordu kaynakları roketlerin Akdeniz'e düştüğünü açıklamıştı. İsrail savaş uçakları birkaç saat sonra havalanarak Gazze'nin güneyindeki Hamas mevzilerini vurmuştu.





Gazze ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinliler milletvekili ve başkanlık seçimleri için Mayıs ve Temmuz ayında, 15 yıl sonra ilk kez sandık başına gidecek. Seçimler Hamas ile Filistin lideri Mahmud Abbas arasındaki ilişkilerde yumuşama olarak değerlendiriliyor. Seçimlerin tam tarihi Cuma günü Abbas tarafından açıklanacak.



