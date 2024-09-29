İsrail'den Hizbullah'a bir darbe daha: Üst düzey yetkili Kaouk da öldürüldü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan İsrail hava saldırıları, Beyrut'un Dahiye bölgesinde 6 binayı yerle bir etmişti. Şiddeti Beyrut'un birçok bölgesinde hissedilen hava saldırıları, gece boyunca devam etti.







Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.