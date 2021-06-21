İsrail'den İHA'ya önlem

İsrail Savunma Bakanlığı ve savunma şirketi Elbit Systems Ltd, insansız hava araçlarını ve diğer uçan hedefleri vurabilen bir havadan havaya lazer silahı geliştirdiklerini açıkladı. Bu silahın, İsrail'in kısa menzilli roketler için kullanılan hava savunma sistemi Demir Kubbe ile balistik füzelere karşı kullanılan Savut Sapanı ve Arrow sistemlerine entegre edilebileceği belirtildi.







Açıklamaya göre, lazerin son günlerde yapılan ön testlerinde yaklaşık 1 kilometre menzil dahilindeki çeşitli insansız hava araçları inha edildi. Lazer silahın testler sırasında hafif bir uçak üzerinden kullanıldığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme bölümünden Tuğgeneral Yaniv Rotem, bu tür bir silah geliştiren ilk ülke olduklarını söyledi.





Elbit şirketinin üst düzey yöneticilerinden Oren Sabag ise geliştirdikleri silahın, füzeleri 'kör' ederek etkisiz kılan C-Music isimli savunma sistemine benzediğini söyledi. Sabag'ın anlatımına göre yeni silah, C-Music sistemininkine benzer izleme teknolojilerini kullanacak ancak hedeflerini ısıtıp 'birkaç saniyede alev almalarını' sağlayarak yok edecek.





Elbit'in havadaki hedefleri vurmak için karadan havaya çalışan bir başka lazer silahı üzerinde daha çalıştığı, havadan havaya modelin ise bulutların üzerinde faaliyet göstererek karadaki lazer silahlarını etkileyebilecek hava muhalefetlerinden muaf kalacağı da belirtildi.





Henüz bir isim verilmeyen silahın bir prototipinin 2025 yılında hazır olacağı belirtiliyor.İsrail'in en büyük özel silah şirketi olan Elbit, silahlarını Filistinlileri kast ederek 'sahada test edilmiş' ibaresiyle ayrım yapmaksızın baskıcı rejimlere de satmasıyla küresel ölçekte tepki çeken bir şirket. Son olarak, İngiltere merkezli Palestine Action adlı grup, firmanın Londra'daki silah fabrikasının kapılarını zincirledi. Çatıya çıkan eylemciler, binayı kırmızıya boyadı.