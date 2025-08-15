Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den, İran’a yeni saldırı tehdidi: Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız /15 Ağustos 2025 10:39

İsrail'den, İran’a yeni saldırı tehdidi: Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, gerekirse İran'a yeni saldırılar başlatabilecekleri tehdidinde bulundu.

SHABER3.COM

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, İsrail'in gerekirse İran'a tekrar saldırmaya hazır olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in tehditleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyareti sırasında Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'in "yırtıcı bir hayvana dönüştüğü" eleştirisinde bulunmasından sadece bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah ile Yemen'deki İran destekli Husileri vurduğunu söyleyen Zamir, "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız" dedi.

Zamir, haziran ayında 12 gün boyunca süren İsrail-İran çatışmasını "varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş" olarak niteledi.

İSRAİL'İ "HAYVANA" BENZETMİŞTİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Laricani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor" demişti.

İRAN'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a yakın bir zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söyledi.

Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim" dedi.

İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını dile getiren Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür."

14:20:38