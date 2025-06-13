İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası: Bazı bölgeler vuruldu

İran medyasının aktardığına göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Tebriz kentindeki havaalanı yakınlarında şiddetli patlamalar duyuldu.





Yerel kaynaklar, patlamaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücünün sevk edildiğini bildirdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ilk belirlemelere göre olayın, İsrail tarafından düzenlenen yeni bir saldırı olabileceği ifade edildi.





Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Öte yandan, İsrail ordusunun, İran’ın Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait üssü vurduğu bildirildi.