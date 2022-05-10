İsrail'den kalkacak Türk uçağı ile ilgili ilginç olay

Bir Türk yolcu uçağının İsrail'den Türkiye yapacağı sefer havalanmak üzereyken yolcuların telefonlarına endişe verici görüntülerin gelmesi üzerine ertelendi.

Türkiye'nin AnadoluJet havayollarına ait bir Boeing 737'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlandığı sırada, yolcuların cep telefonlarına uçak kazası görüntülerinin geldiği belirtildi.

İsrail medyasının haberlerinde bu gelişme üzerine kaptanın uçağı Ben Gurion'ın kapısına geri getirdiği, 160 yolcunun terminale indiği ve uçuşun ertelendiğine yer verildi.

Haberlere göre kaptan gelişme nedeniyle uçuşu ertelediğini Ben Gurion Havalimanı'nın güvenlik bölümüne bildirdi.

İsrail Havaalanları İdaresi, güvenlik yetkililerinin uçakla yolcular açısından herhangi bir risk bulunmadığını doğruladıktan sonra seferin gerçekleşmesine izin vereceklerine dair açıklama yaptı. Açıklamada "Güvenlik ekipleri uçak yolcularının ve bagajlarının yeniden muayenesi de dahil olmak üzere yolcular için herhangi bir tehlike olmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmak için seferber edildi" denildi.

İsrail-Türkiye seferinin yolcularının cep telefonlarına düşen uçak görüntülerini kimin gönderdiği ilk etapta netleşmedi.