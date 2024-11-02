İsrail'den kritik iddia: 'Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü'

İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, güneydeki kentte düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğü iddia edildi.



Açıklamada, “Kassab önemli bir güç kaynağıydı ve rolü gereği Hamas’ın Gazze Şeridi'ndeki diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumluydu. İsrail Devleti'ne karşı terör saldırılarının yürütülmesini yönetme yetkisine sahipti” ifadeleri kullanıldı.



IDF, Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de aynı saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.