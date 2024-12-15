Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den kritik Suriye açıklaması! /15 Aralık 2024 10:37

İsrail'den kritik Suriye açıklaması!

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından saldırılarını artıran İsrail, dün gece ülkenin pek çok noktasına saldırdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmeyeceklerini ve Golan Tepeleri'ni terör unsurlarından koruduklarını iddia ederek, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi.

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Esed'in devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye saldırıları devam ediyor. İsrail, dün gece başkent Şam dahil Suriye'nin pek çok noktasına saldırı düzenledi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye hakkında açıklamalarda bulunurken, ülkede yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savundu.

'BİZ TERÖRİSTLERİ ENGELLEDİK'
Halevi, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" diyerek, Suriye’de "profesyonel ve doğru" adımlar attıklarını iddia etti. Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek" diye konuştu.
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