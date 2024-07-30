İsrail'den Lübnan'a saldırı: Beyrut'ta patlama

KİMİN HEDEF ALINDIĞI AÇIKLANDI

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür’ü hedef aldığını bildirdi.

SAĞ KURTULDU

Lübnanlı güvenlik kaynakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’un İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu açıkladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye banliyösünde büyük bir patlama oldu.Aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.Patlamada üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı duyuruldu.Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.Haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmedi.Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail’in düzenlediği saldırıyı protesto etti.