Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Lübnan'a yarım saatte 80 Saldırı! Ölü ve yaralılar var /23 Eylül 2024 10:45

İsrail'den Lübnan'a yarım saatte 80 Saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Güney tarafına 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlenirken, bölgede bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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İsrail'in önce çağrı cihazı ve telsizleri patlatması, sonrasında da hava saldırısı düzenlemesiyle Lübnan da misilleme saldırılarına başlayınca bölgede tansiyon yükseldi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.
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